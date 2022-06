Vigia morre em acidente na PR 466 em Borrazópolis

Da Redação

Um vigia morreu no início da noite desta quinta-feira, 02, após se envolver em uma dupla colisão na PR-466, em Borrazópolis. O acidente aconteceu na saída para Kaloré, próximo a uma empresa agrícola.

A vítima, identificada como José Luiz Batista, conduzia um Fusca e, segundo informações iniciais, era o vigia da empresa chegando para trabalhar. Ele bateu contra uma caminhonete Strada e na sequência foi atingido por outra caminhonete, uma Fiat Toro.

O motorista da Strada também sofreu ferimentos leves. Já o motorista do Fusca chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete Fiat não se feriu.

Havia muita neblina na hora do acidente, o que pode ter prejudicado a visibilidade dos condutores.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, disciplinando o trânsito durante a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

