Vídeos e fotos mostram estragos de temporal com granizo que atingiu Ivaiporã
Força dos ventos derrubou uma árvore sobre o prédio da Secretaria de Agricultura e interditou trecho da PR-466
Reprodução Redes Sociais e Defesa Civil
Vídeos e fotos registrados nesta sexta-feira (11) mostram a dimensão dos estragos causados por um forte temporal que atingiu a cidade de Ivaiporã (PR). A tempestade, acompanhada de intensas rajadas de vento e queda de granizo, deixou rastros de destruição em diversos pontos do município, provocando o destelhamento de casas, alagamentos e a queda de árvores. Assista ao vídeo no início da matéria.
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Segundo a Defesa Civil, uma árvore caiu diretamente sobre o prédio da Secretaria Municipal de Agricultura. A ventania também afetou o trânsito na rodovia PR-466, que chegou a ficar interditada devido à queda de árvores na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção dos troncos e galhos.
No perímetro urbano, a enxurrada gerou pelo menos dois pontos de alagamento nas vias, mas a água não chegou a invadir as residências. Até a publicação desta reportagem, o balanço inicial apontava que ao menos três casas haviam sido destelhadas.
Equipes da Defesa Civil municipal estão mobilizadas nas ruas para atender as ocorrências. O órgão trabalha no mapeamento de todas as áreas afetadas para fazer o levantamento oficial dos danos estruturais e dos prejuízos causados pelo granizo e pelos ventos fortes.
Foto: Autor: Defesa Civil Foto: Autor: Defesa Civil Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais