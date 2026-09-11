Vídeos e fotos mostram estragos de temporal com granizo que atingiu Ivaiporã

Força dos ventos derrubou uma árvore sobre o prédio da Secretaria de Agricultura e interditou trecho da PR-466







Vídeos e fotos registrados nesta sexta-feira (11) mostram a dimensão dos estragos causados por um forte temporal que atingiu a cidade de Ivaiporã (PR). A tempestade, acompanhada de intensas rajadas de vento e queda de granizo, deixou rastros de destruição em diversos pontos do município, provocando o destelhamento de casas, alagamentos e a queda de árvores. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Segundo a Defesa Civil, uma árvore caiu diretamente sobre o prédio da Secretaria Municipal de Agricultura. A ventania também afetou o trânsito na rodovia PR-466, que chegou a ficar interditada devido à queda de árvores na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remoção dos troncos e galhos.





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Temporal provocou queda de árvores - Foto: Defesa Civil Temporal provocou queda de árvores - Foto: Defesa Civil

No perímetro urbano, a enxurrada gerou pelo menos dois pontos de alagamento nas vias, mas a água não chegou a invadir as residências. Até a publicação desta reportagem, o balanço inicial apontava que ao menos três casas haviam sido destelhadas.

Equipes da Defesa Civil municipal estão mobilizadas nas ruas para atender as ocorrências. O órgão trabalha no mapeamento de todas as áreas afetadas para fazer o levantamento oficial dos danos estruturais e dos prejuízos causados pelo granizo e pelos ventos fortes.





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1 de 3 Defesa Civil Foto: Autor: Defesa Civil

2 de 3 Defesa Civil Foto: Autor: Defesa Civil

3 de 3 Reprodução/Redes Sociais Foto: Autor: Reprodução/Redes Sociais



