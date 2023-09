Video: Operação da Polícia Civil apreende drogas em Cambira

A operação contou com o apoio do cão de faro

Uma operação da Polícia Civil de Apucarana apreendeu crack e cocaína na manhã desta sexta-feira (01) na zona rural do município de Cambira, no norte do Paraná. Equipes da 17ª Subdivisão Policial (SDP) com apoio do setor de furtos e roubos cumpriram dois mandados de buscas na cidade. (Veja o vídeo da operação abaixo).

Nenhuma prisão aconteceu durante a operação, porém, drogas foram apreendidas. Com o apoio do cão de faro, os policiais encontraram 78 gramas crack e cocaína.

Veja a ação dos investigadores:

Operação da Polícia Civil apreende drogas em Cambira tnonline

