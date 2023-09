"Vídeo não tem nada demais", diz equipe de Neymar após suposta traição

Após a grande repercussão do vídeo de uma suposta traição envolvendo Neymar Jr e outras duas mulheres, a equipe do craque decidiu se manifestar sobre o assunto. Após analisarem o vídeo em que ele aparece aproveitando uma festa na companhia de uma loira e de uma morena, a assessoria do jogador tentou amenizar a situação afirmando que o "vídeo não tem nada demais". A cena, entretanto, abalou Bruna Biancardi, com que está grávida do atleta.

continua após publicidade

As imagens, divulgadas pelo jornalista Leo Dias, teriam sido gravadas na quarta-feira (13). Além do vídeo, o jornalista também divulgou uma conversa com o pai do futebolista que ficou muito irritado com a exposição do conteúdo. Na mensagem, "Neymar pai" afirma que o filho tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso.

- LEIA MAIS: Bruna Biancardi desabafa após nova traição de Neymar: “Mais uma vez”

continua após publicidade

Questionados pelo Splash UOL, os representantes de Neymar afirmaram que o vídeo “não tem nada demais”. E continuaram: “Não é segredo que ele foi para Barcelona ver o Davi e também para o aniversário do filho da Carol [Dantas]. Depois saíram com os amigos para esse local”.

Ao hugogloss.com, a assessoria respondeu se o jogador e a influencer continuam juntos. “Que eu saiba, [eles estão] namorando”, informou. Bruna, entretanto, desabafou no Instagram. “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, escreveu a influenciadora no story. Ela será mãe de uma menina chamada Mavie.

O vídeo colocou o caráter de Neymar a prova novamente. Muitos internautas ficaram revoltados com a atitude do atleta e deixaram mensagens nas redes sociais sobre o caso.

A Bruna tinha tudo pra sair grandona, era só falar: acabou, cansei das traições e vou focar na minha filha, mas ela não tem coragem, daqui a pouco tá cheirando o cu do Neymar na Arábia como se nada tivesse acontecido. Coragem de quem defende — Lara. (@larinhacomenta) September 19, 2023

Siga o TNOnline no Google News