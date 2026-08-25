Vídeo mostra trio furtando moto elétrica, carne e chocolate de restaurante em Marilândia

Câmeras de segurança registraram a ação dos ladrões durante a madrugada; proprietário acionou a Polícia Militar







Câmeras de segurança flagraram a ação de criminosos na madrugada de segunda-feira (24) na Rua Quinze de Novembro, região central de Marilândia do Sul (PR). O trio arrombou e invadiu um restaurante, furtando carnes, chocolate e uma moto elétrica.



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Pelas imagens de monitoramento, é possível ver que os ladrões agiram por volta das 1h15. Vestindo moletons preto, verde e branco, eles foram flagrados conseguindo arrombar a porta da entrada do estabelecimento comercial e invadem o local.

Ainda pelo vídeo, é possível ver eles saindo com três sacolas e a moto elétrica. De acordo com o proprietário do restaurante, ao todo foram furtados 40 quilos de carne e três caixas de chocolate, além do veículo, uma Foston X13.

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Os criminosos usaram uma VW Parati de cor cinza, com um adesivo no para-brisas, para fugir do local. A vítima procurou a Polícia Militar quando descobriu o furto e registrou um boletim de ocorrências. A Polícia Civil deve investigar o caso.



