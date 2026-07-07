Vídeo mostra momento em que trem atinge caminhonete em passagem de nível de Jandaia do Sul (PR)

Motorista de 47 anos ficou ferido após colisão no Trevo da Emater, um dos cruzamentos ferroviários mais perigosos da cidade.







Câmeras de monitoramento registraram o momento exato em que uma caminhonete é atingida por uma composição férrea na manhã desta terça-feira (7), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O acidente aconteceu no cruzamento ferroviário conhecido como Trevo da Emater e deixou o motorista, de 47 anos, ferido.

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As imagens mostram a caminhonete atravessada sobre a passagem de nível quando a locomotiva atinge a parte frontal do veículo. Com a força do impacto, o automóvel é arrastado pela composição.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o condutor tentava cruzar a linha férrea quando ocorreu o acidente. Ele sofreu uma lesão no punho esquerdo, mas permaneceu consciente durante todo o atendimento prestado pelas equipes de resgate.

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A vítima recebeu os primeiros socorros da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e, na sequência, foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação médica e tratamento.

O acidente voltou a chamar atenção para os riscos no Trevo da Emater, considerado um dos pontos mais críticos de Jandaia do Sul. O cruzamento já foi cenário de diversos acidentes ao longo dos anos, envolvendo veículos de passeio, caminhões e composições ferroviárias.

Moradores e motoristas que utilizam o trecho frequentemente relatam preocupação com a segurança no local e defendem medidas que possam reduzir o risco de novas ocorrências.

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As circunstâncias que levaram à colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. As imagens das câmeras de monitoramento poderão auxiliar na investigação para esclarecer a dinâmica do acidente.





Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo



