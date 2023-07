Vídeo mostra momento do acidente com morte em Cambira; assista

Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente que deixou um homem de 27 anos morto e outro, de 20, gravemente ferido no final da tarde desta sexta-feira (30), na BR-367, em Cambira, no norte do Paraná.

A batida envolveu um carro e uma carreta bitrem. Pelas imagens, é possível ver que o carro, modelo Corsa, ocupado pelas duas vítimas, sai da pista sentido a Apucarana, cruza para o outro lado da rodovia e colide contra a carreta, que vinha no sentido oposto. Veja:

O grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista foi encaminhado em estado grave ao Hospital da Providência, em Apucarana, segundo os socorristas. O passageiro morreu no local.

