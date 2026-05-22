Vídeo mostra como ficará ponte que irá encurtar distância entre municípios em quase 50 km

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O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), autorizou nesta sexta-feira (22) o início da construção da tão aguardada ponte sobre o Rio Ivaí, que interligará os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios, no Vale do Ivaí. Com um aporte de R$ 27,8 milhões provenientes do Tesouro Estadual, a obra promete solucionar um gargalo histórico de mobilidade na região, substituindo a dependência de balsas na região. A estrutura terá aproximadamente 250 metros de extensão e criará um novo corredor rodoviário, impactando diretamente o desenvolvimento econômico e a integração social do interior paranaense. Veja como ficará a ponte no vídeo acima

-LEIA MAIS: Ratinho Jr. autoriza construção de ponte entre Jardim Alegre e Grandes Rios

A principal mudança trazida pela nova ponte será a drástica redução no tempo e na distância de viagem entre as duas cidades. Atualmente, o deslocamento exige que os motoristas façam um percurso de cerca de 75 quilômetros, passando por municípios vizinhos como Lidianópolis e Cruzmaltina, o que consome mais de uma hora e dez minutos de trajeto. Com a ligação direta, o caminho cairá para 29 quilômetros, permitindo que a travessia seja concluída em cerca de 20 a 30 minutos. Essa agilidade vai baratear os custos logísticos de agricultores e caminhoneiros, além de facilitar o escoamento da safra, que é a base da economia local.

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Simulação mostra como ficará nova ponte no Vale do Ivaí - Foto: Reprodução AEN Simulação mostra como ficará nova ponte no Vale do Ivaí - Foto: Reprodução AEN





Além do impacto no agronegócio, o empreendimento vai transformar a rotina de milhares de cidadãos que dependem da estrada diariamente para acessar serviços básicos. Estudantes que frequentam instituições de ensino na região e pacientes que buscam atendimento médico especializado em cidades polo terão um deslocamento muito mais seguro, previsível e rápido.

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Segundo autoridades estaduais e locais, o projeto representa a concretização de uma demanda aguardada há mais de três décadas pela população. A obra agora avança para os trâmites de licitação elaborados pela administração municipal de Jardim Alegre, com o acompanhamento e apoio técnico do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).