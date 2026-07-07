Vídeo mostra caminhonete invadindo lanchonete em Ivaiporã; veja

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Paraná e Castelo Branco, no centro da cidade









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma câmera de segurança flagrou quando uma caminhonete Chevrolet S10 invade uma lanchonete após colidir contra um Fiat Mobi em Ivaiporã na manhã desta terça-feira (7). O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Paraná e Castelo Branco, no centro da cidade. Veja acima

LEIA MAIS: Carro é atingido por trem em cruzamento ferroviário de Jandaia do Sul e motorista fica ferido

A caminhonete seguia pela Avenida Paraná quando colidiu com o Fiat Mobi, que trafegava pela Avenida Castelo Branco. As causas do acidente serão apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão. Ninguém ficou ferido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Reprodução Foto: Reprodução



