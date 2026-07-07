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ACIDENTE

Vídeo mostra caminhonete invadindo lanchonete em Ivaiporã; veja

O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Paraná e Castelo Branco, no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 17:00:43 Editado em 07.07.2026, 17:00:37
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Uma câmera de segurança flagrou quando uma caminhonete Chevrolet S10 invade uma lanchonete após colidir contra um Fiat Mobi em Ivaiporã na manhã desta terça-feira (7). O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Paraná e Castelo Branco, no centro da cidade. Veja acima

LEIA MAIS: Carro é atingido por trem em cruzamento ferroviário de Jandaia do Sul e motorista fica ferido

A caminhonete seguia pela Avenida Paraná quando colidiu com o Fiat Mobi, que trafegava pela Avenida Castelo Branco. As causas do acidente serão apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão. Ninguém ficou ferido.

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Vídeo mostra caminhonete invadindo lanchonete em Ivaiporã; veja
AutorFoto: Reprodução


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