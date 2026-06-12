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Vídeo mostra caminhão de gás sendo atingido por trem em Jandaia do Sul; veja

Imagens mostram caminhão tentando cruzar a linha férrea segundos antes da colisão; veículo transportava GLP

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 10:07:25 Editado em 12.06.2026, 15:07:07
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Um vídeo de câmera de monitoramento registrou o momento exato em que um trem atinge um caminhão carregado com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na noite desta quinta-feira (11), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

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- LEIA MAIS: Neblina pode ter provocado engavetamento com três veículos na BR-376 em Apucarana

As imagens impressionam. O caminhão tenta atravessar a passagem de nível na região da Panela de Pedra, às margens da BR-369, quando a locomotiva já está muito próxima. Segundos depois, a composição férrea atinge a parte traseira do veículo.

Após o impacto, a gravação mostra a rápida mobilização de pessoas que estavam nas proximidades. Cerca de 20 segundos depois da colisão, um homem, que aparenta ser funcionário de uma empresa da região, corre em direção ao local e inicia os primeiros acionamentos para o socorro.

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Vídeo mostra caminhão de gás sendo atingido por trem em Jandaia do Sul; veja
AutorFoto: Reprodução vídeo

No caminhão estavam dois homens, de 39 e 49 anos. Eles sofreram ferimentos leves e chegaram a ficar presos às ferragens, mas foram retirados pelas equipes de resgate e encaminhados para atendimento médico.

A ocorrência chamou ainda mais atenção por envolver um caminhão-tanque carregado com GLP, material altamente inflamável. Por conta do risco, o veículo permaneceu no local durante toda a madrugada.

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Segundo informações apuradas junto à Defesa Civil do município, a remoção começou apenas na manhã desta sexta-feira (12), após a adoção de protocolos de segurança. A área precisou ser isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto equipes especializadas aplicaram espuma sobre o caminhão para reduzir o risco de incêndio ou explosão durante os trabalhos.

No momento do acidente, uma forte chuva atingia Jandaia do Sul e cidades da região. As causas da colisão serão investigadas, mas a baixa visibilidade provocada pelo temporal está entre as hipóteses analisadas pelas autoridades.

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Acidente Ferroviário chuva e visibilidade colisão trem caminhão glp resgate de acidentados segurança no transporte
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