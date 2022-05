Vídeo mostra agressão contra professora no Paraná; veja

Da Redação

Um vídeo, que foi gravado em sala de aula, mostra a agressão contra uma professora, de 34 anos, que estava lecionando para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na noite desta terça-feira (24), em Califórnia, no norte do Paraná. O motivo da agressão teria sido um meme publicado pela educadora no grupo de mensagens por aplicativo. Revoltada com o conteúdo, a aluna, de 33 anos, teria partido para a agressão, mesmo depois de ter procurado a coordenação pedagógica da escola, pedindo providências sobre o caso. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

A agressão virou caso de polícia. O vice diretor do Colégio Estadual Talita Bresolin, onde funciona a EJA, acionou a Polícia Militar local ao tomar conhecimento da briga dentro de sala de aula. As duas mulheres foram separadas por alunos e funcionários da escola.



Conforme informações da Polícia Militar, a professora relatou que ao ministrar uma aula de história se desentendeu com a aluna. A professora teria informado que há dois meses elas já tiveram outro conflito em relação a conteúdos de grupos de WhatsApp, porém, nesta terça, a estudante agrediu a educadora com socos e chutes.

continua após publicidade .

Quando a PM chegou na escola, conforme boletim registrado, encontrou a aluna na sala da direção e a professora, na cozinha. As duas foram levadas para o Destacamento da PM para a confecção de um Termo Circunstanciado.

A professora sofreu ferimentos na boca, hematoma no braço direito e perna esquerda. Ela se comprometeu a procurar atendimento médico, para verificação e laudo das lesões sofridas, de acordo com a polícia.



ESCOLA VAI ANALISAR CASO

continua após publicidade .

A diretora do colégio, professora Maria de Fátima Domingues, informou que o caso vai ser apresentado e discutido pelo Conselho Escolar, que reúne representantes de toda a comunidade escolar, como professores, funcionários, alunos, pais de alunos. A reunião do conselho para deliberar sobre o assunto ainda não foi agendada. "Queremos uma atitude. Agressão física jamais pode ser justificada", comentou a diretora, que não trabalha no turno da noite, quando os fatos ocorreram.



A coordenação pedagógica da escola, que pediu para não ter o nome citado, presenciou a briga e auxiliou na separação das duas mulheres. Foi a coordenadora que informou que a motivação da revolta da aluna teria sido um meme publicado nesta terça-feira, pela professora. A coordenadora cita inclusive que uma outra aluna não teria compreendido o meme e pedido explicações à própria professora.

A aluna agressora, no entanto, chegou a levar o caso para a coordenação pedagógica, mostrado o meme enviado no grupo de whatsapp pela professora, pedindo providências. A pedagoga teria iniciado a orientação da aluna, dizendo que iria falar com a direção e relata que, em seguida, já ouviu vozes em tom elevado e se deu conta de que a aluna teria ido à sala de aula confrontar a professora.

continua após publicidade .

A coordenação informou ainda que um aluno teria gravado a briga, pelo celular, e neste vídeo, daria para ver que a aluna chegou agredindo a professora, com tapas, chutes e socos. Embora afirme que os alunos não teriam entendido o meme enviado pela professora, a coordenação pedagógica não soube explicar em detalhes que meme seria esse, por não se lembrar exatamente de como seria essa peça.

A pedagoga da escola informou que ainda não foi feito contato com a professora, que tem aulas apenas às segundas e terças, na escola.