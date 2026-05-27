Vídeo mostra acidente com dois óbitos em Jandaia do Sul; veja





Um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o acidente de trânsito envolvendo um Fiat Uno e um caminhão que resultou em duas mortes no início da tarde desta quarta-feira (27), na BR-369, na entrada do Distrito de São José, no município de Jandaia do Sul. As duas vítimas - um homem de 60 anos e uma idosa de 76 anos - estavam no carro que foi atingido ao tentar cruzar a rodovia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Acidente deixa dois mortos no acesso ao Distrito de São José em Jandaia do Sul

O automóvel foi atingido por um caminhão da Cooperval, que trafegava no sentido a Bom Sucesso. Com a força do impacto, o carro de passeio foi arremessado e acabou colidindo contra um segundo caminhão, que se encontrava estacionado às margens da via.

As duas pessoas que estavam no Fiat Uno não resistiram à gravidade dos ferimentos. A idosa morreu na hora, enquanto o homem, que dirigia o carro, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas também não resistiu e morreu dentro da ambulância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O motorista do caminhão que atingiu o veículo sofreu ferimentos leves.



O atendimento à ocorrência mobilizou socorristasdo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul. O helicóptero do serviço aeromédico do Samu também chegou a ser acionado, mas as vítimas morreram ainda no local.