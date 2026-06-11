Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
HERÓIS

Vídeo mostra ação do Samu que salvou bebê de 20 dias em Jandaia do Sul (PR)

Mãe procurou ajuda diretamente na base do serviço; rapidez e preparo dos socorristas foram decisivos para salvar a recém-nascida

Escrito por Lis Kato
Publicado em 11.06.2026, 09:28:15 Editado em 11.06.2026, 09:34:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



Uma bebê de aproximadamente 20 dias foi salva após se engasgar na noite de segunda-feira (9), em Jandaia do Sul. A ocorrência mobilizou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o atendimento de emergência e conseguiu estabilizar a recém-nascida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana

Segundo informações divulgadas pelo serviço, a mãe da criança procurou ajuda diretamente na base do Samu ao perceber que a filha apresentava sinais de engasgamento.

Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras para desobstrução das vias aéreas e conseguiram restabelecer a respiração da bebê ainda no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Vídeo mostra ação do Samu que salvou bebê de 20 dias em Jandaia do Sul (PR)
AutorFoto: Reprodução vídeo

Após os primeiros atendimentos, a recém-nascida foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde permaneceu sob observação médica.

Graças à agilidade dos profissionais, a ocorrência teve um desfecho positivo e a criança recebeu assistência médica a tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atendimento Médico Emergência engasgamento Hospitalização RECÉM-NASCIDA Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV