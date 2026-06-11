Vídeo mostra ação do Samu que salvou bebê de 20 dias em Jandaia do Sul (PR)

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Uma bebê de aproximadamente 20 dias foi salva após se engasgar na noite de segunda-feira (9), em Jandaia do Sul. A ocorrência mobilizou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o atendimento de emergência e conseguiu estabilizar a recém-nascida.

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Segundo informações divulgadas pelo serviço, a mãe da criança procurou ajuda diretamente na base do Samu ao perceber que a filha apresentava sinais de engasgamento.

Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras para desobstrução das vias aéreas e conseguiram restabelecer a respiração da bebê ainda no local.

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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Após os primeiros atendimentos, a recém-nascida foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde permaneceu sob observação médica.

Graças à agilidade dos profissionais, a ocorrência teve um desfecho positivo e a criança recebeu assistência médica a tempo.

