Vídeo: homem dá tiros para apartar briga entre mulheres na região

Diversas pessoas se envolveram na briga

Uma confusão marcou o fim de um evento realizado na noite do último domingo (12), em Kaloré, Vale do Ivaí. Houve uma cavalgada no município e, no término dela, os participantes se reuniram próximo a uma lanchonete, localizada no centro.

Duas mulheres que estavam no local se desentenderam e iniciaram uma briga, que, em pouco tempo, ganhou uma maior proporção, já que outras pessoas acabaram se envolvendo nela.

Testemunhas tentaram intervir no confronto, mas não obtiveram êxito em separar as mulheres. Logo na sequência, um dos participantes, que possivelmente é marido ou familiar de uma das envolvidas, saca uma arma de fogo e efetua vários disparos para o alto, a fim de separar a briga.

Uma pessoa que estava no local gravou o momento em que o homem efetua os tiros. Por meio do registro, que circula nas redes sociais, é possível escutar os disparos e observar as pessoas correndo assustadas.

Veja:

Com informações do Blog do Berimbau.



