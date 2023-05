Vídeo: gato-maracajá morre após ser atropelado em Marilândia do Sul

Da Redação

Gato-maracajá foi atropelado na BR-376

Um gato-maracajá morreu após ser atropelado na BR-376, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, região norte do Paraná. O corpo do felino está entre as espécies que habitam a fauna regional e foi encontrado na tarde desta segunda-feira (22) pelo biólogo apucaranense, Fernando Felipe Rodrigues, também conhecido como Repórter Selvagem. Assista o vídeo abaixo.

"Esse é um dos felinos que temos aqui na nossa região. Geralmente os animais atropelados são os machos que têm território maior e tentam atravessar a rodovia para explorar a área", comenta.

De acordo com o biólogo, o felino é costumeiramente confundido com uma onça-pintada, no entanto ele explica que as diferenças são gritantes a começar pelo tamanho. Rodrigues explica que a onça pode pesar até 100 quilos enquanto o gato-maracajá chega até 4 quilos.

Outras características também diferem as duas espécies, como a cauda do gato-maracajá que é mais longa do que seus membros posteriores, enquanto a cauda da onça-pintada é a menor dentre os grandes felinos, tendo entre 45 e 75 centímetros de comprimento.

Assista o vídeo:

