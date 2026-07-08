Vídeo flagra homem pulando antes de caminhão desgovernado atingir casa em Califórnia; assista







Imagens impressionantes registradas pela câmera de um celular capturaram o exato momento em que um caminhão desce de forma desgovernada uma rua e atinge violentamente a estrutura de uma residência em Califórnia (PR), nesta quarta-feira (08). Pelo vídeo, também é possível ver que um homem salta pela porta do passageiro com o veículo ainda em alta velocidade antes da colisão. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Acidente ocorreu na Rua Petrópolis - Foto: Reprodução/Redes Sociais Acidente ocorreu na Rua Petrópolis - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O acidente foi registrado na Rua Petrópolis, em um trecho localizado nas proximidades do Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal.

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Segundo as informações apuradas pelo TNOnline, o caminhão apresentava problemas mecânicos, principalmente no sistema de freios, e havia parado após encostar em uma árvore. Diante da situação, o proprietário pediu o apoio de um maquinário para remover o veículo. No entanto, durante a operação, a cinta utilizada para o reboque arrebentou. Sem freios e sem qualquer controle, o caminhão desceu a via desgovernado até atingir a residência.

As imagens mostram o momento em que um homem salta pela porta do passageiro com o caminhão ainda em movimento, segundos antes da colisão. Apesar da violência do impacto e dos danos materiais causados ao imóvel, ninguém ficou gravemente ferido. A proprietária da casa, no entanto, passou mal devido ao nervosismo provocado pelo acidente e precisou receber atendimento médico

De acordo com a moradora Rosely Aparecida Gonçalves Dias, 57 anos, a cena parecia um filme de terror. "Eu cheguei na rua, estava tudo escuro e não entendi nada. Até achei que era uma briga, que alguém tinha tentado matar alguém. Foi tenso", comentou.

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Com a batida, postes também foram danificados e houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na região. Segundo a Copel, na noite desta quarta-feira ainda restavam menos de dez residências sem energia. O trabalho de substituição dos postes quebrados deve ser concluído no início da madrugada.