Da Redação

Vídeo flagra bandidos chegando em loja de Califórnia

Em mais uma ação ousada no Vale do Ivaí, semelhante à que ocorreu no dia 11 de janeiro em Apucarana, dois bandidos invadiram com um carro uma loja de eletrônicos de Califórnia, na área central da cidade, na madrugada desta quarta-feira (26). Os ladrões utilizaram um VW Santana verde, furtado em Arapongas, para arrastar a grade de segurança, quebrar o vidro e levar objetos.

O veículo foi recuperado na tarde desta quarta (26), na zona rural da cidade onde ocorreu o furto. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que os bandidos chegam na loja e destroem a porta com o carro.

Por volta das 2 horas, o carro deu ré na porta de entrada, quebrou o vidro e derrubou a grade de ferro. De acordo com o boletim, os dois homens desceram do veículo e levaram diversos objetos com 26 mouses, um monitor de computador, quatro relógios e seis celulares.

Como o alarme disparou, os bandidos saíram rapidamente do endereço e fugiram. Até o momento ninguém foi encontrado, assim como os objetos ainda não foram localizados pelos policiais.

Veja:

Vídeo flagra bandidos chegando em loja de Califórnia

