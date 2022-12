Vídeo de falso réveillon em Rio Bom obriga prefeito a fazer desmentido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Rio Bom, Moisés José de Andrade, desmente video falso que circula na cidade sobre show de reveillon

A população de Rio Bom está há dias tentando entender a origem de uma notícia falsa que circula na cidade, dando informações irreais sobre um show público de réveillon, com um grupo famoso na cena musical, o Bonde do Forró. A notícia falsa sobre o show ganhou tanta dimensão que o prefeito Moisés José de Andrade se obrigou a gravar e a postar nas redes sociais da prefeitura um vídeo em que denuncia o vídeo falso e esclarece a população, para que não seja enganada. Veja vídeo do prefeito ao final desse texto.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Falsa enfermeira da vacina é presa por golpe do Pix na região

O prefeito, que nesta quarta-feira (14) estava pela manhã em Jardim Alegre, de onde viajaria para Curitiba para uma agenda junto a órgãos do governo do Estado, diz que foi surpreendido com o vídeo falso que circula entre a população nos últimos dias. O vice-prefeito, Anízio Marcelino dos Santos afirmou que a notícia falsa tem causado uma série de transtornos à administração, que diariamente se vê obrigada a fazer esclarecimentos para pessoas que fazem contato sobre o réveillon. Ele, inclusive, acredita que a prefeitura deva registrar um boletim de ocorrência para que se apure responsabilidades sobre o vídeo falso.

continua após publicidade .

A polêmica não se resume apenas ao show inexistente, mas também em função da própria banda, o Bonde do Forró. A cantora e influencer digital, Juliana Caetano, ou Juliana do Bonde, como é mais conhecida, já protagonizou uma série de polêmicas, inclusive ao ter fotos censuradas no Instagram por causa de imagens sensuais que costuma publicar.

Um vídeo, de pouco mais de um minuto e meio, aparece a cantora divulgando show. O vídeo, supostamente foi editado e quando ela vai falar a cidade, a imagem da fala é cortada e foi inserido áudio citando Rio Bom, onde a cantora faria o réveillon e chama população a participar. Depois o vídeo segue com uma série de imagens de shows realizados pelo grupo.

“Não tivemos e não temos nenhum contato com essa banda. Esse vídeo é uma mentira e causa um baita problema”, diz o vice-prefeito Anízio.

continua após publicidade .

No vídeo de 30 segundos, que a prefeitura publicou em sua página no Facebook, nesta terça-feira (13), o prefeito Moisés Andrade fala que o vídeo é uma “fake news”, que alguém produziu. Ele explica que é mentira e diz que a cidade terá um show, mas não é esse com a banda citada no vídeo falso.

O vice-prefeito Anízio Marcelino explicou que a cidade terá a tradicional queima de fogos de artifício na noite de 31 de dezembro, para marcar a chegada do novo ano e que o réveillon popular, na praça da igreja matriz da cidade, terá shows, mas de artistas locais e regionais. Uma das atrações será a Caravana da Alegria, de um conhecido narrador de Apucarana e seu trio elétrico.

ASSISTA:

Veja o vídeo gravado pelo prefeito Moisés de Andrade desmentindo o vídeo falso que circula na cidade sobre reveillón com uma banda famosa:

Prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade, publica desmentido e denuncia vídeo falso sobre reveillón na cidade - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News