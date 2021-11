Vídeo de alunos transando em colégio de Faxinal é Fake News

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada para o Colégio Cívico Militar Olavo Bilac de Faxinal, onde pais de alunos indagavam o diretor sobre um vídeo divulgado em rede social (WhatsApp), com dois alunos tendo relações sexuais dentro de uma sala de aula.

A equipe foi ao colégio e falou com o responsável que entregou o vídeo para análise dos policiais. Foi constatado nas imagens, a estrutura da sala de aula, cadeiras e mesas, janelas e a cor das paredes não condizem com a sala da escola de Faxinal.

O diretor também informou aos policiais que não reconhece os alunos do vídeo, sendo assim falsa a acusação. Diante do exposto foi confeccionado o boletim de ocorrência, para resguardo sobre futura difamação do colégio.