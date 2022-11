Vídeo: cascavel é flagrada por visitantes em trilha no Paraná

Da Redação

No vídeo, é possível ouvir o famoso chocalho da cobra

Enquanto andavam por um trilha na área rural de Bom Sucesso, no norte do Paraná, dois visitantes se depararam com a ilustre - ou um pouco assustadora - presença de uma cobra cascavel na manhã desta segunda-feira (28). O biólogo de Apucarana, Fernando Felipe Rodrigues e um amigo estavam a caminho do local para fazer rapel quando deram de 'cara' com o animal tomando sol em uma pedra.

Apesar de ser uma situação nada confortável ou paralisante para a maioria das pessoas, o biólogo e o outro homem filmaram a cobra e mantiveram a calma. No vídeo, é possível ouvir o famoso chocalho da cobra. "Quando acontecer esse encontro, é possível manter a calma e deixar o animal em seu ambiente natural. É muito raro encontrar a cascavel em meio a natureza. Quase todas as que vi até hoje foram em resgates na área urbana", explica o biólogo. null - Vídeo por: tnonline

Órgãos sensoriais

Como a audição da cascavel é ineficaz, outros sentidos são mais aguçados. Por exemplo, elas são capazes de captar vibrações na superfície, que passam do esqueleto para o nervo auditivo.

Além disso, o olfato é bastante "afiado", sendo que elas podem ser estimuladas tanto através de suas narinas quanto através da língua, que carrega glândulas olfativas para o órgão de Jacobson, que fica no céu da boca.

Habitat e alimentação



Além de ambientes de cerrado, as cobras cascavéis também são abundantes em locais desérticos, podendo ainda aparecer em pastagens, campos ou montanhas rochosas. As cascavéis costumam passar algum tempo em tocas ou fendas nas rochas. Algumas que vivem em climas mais frios são capazes de hibernar durante o inverno.

Ao deixar a toca, essas serpentes gostam de curtir um solzinho em lugares abertos. Embora não sejam exatamente animais noturnos, nos meses quentes do verão elas costumam ser mais ativas à noite. Na parte da dieta da cascavel, os seus pratos favoritos são pequenos roedores e lagartos. Elas ficam só de butuca, à espreita, até que uma vítima se aproxima.

Com o ataque, seu veneno paralisa a presa, que depois é engolida praticamente inteira. Dependendo do tamanho do alimento, o processo digestivo pode levar vários dias. Por causa disso, essas cobras podem se esconder durante esse tempo de digestão para se manter seguras e também dar aquela descansada depois do banquete. Afinal, ninguém é de ferro.

Informações do site Megacurioso.

