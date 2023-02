Vídeo: capivara invade casa e precisa ser resgatada no Vale do Ivaí

Da Redação

O resgate foi realizado na manhã deste sábado (25)

A manhã deste sábado (25) se tornou muito agitada para moradores de Faxinal, município localizado no Vale do Ivaí, no Paraná. Uma capivara invadiu uma residência e precisou ser resgatada. Veja o vídeo no final da matéria.

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, o animal entrou em uma casa da área central da cidade, localizada na Rua Goiás. Uma equipe foi acionada para resgatar o grande roedor. Acredita-se que o animal foi parar no imóvel, devido ao alto volume de chuva registrado nos últimos dias.

Moradores fizeram várias imagens da capivara no momento em que ela esteve na residência e foi capturada. Um deles mostra o animal encolhido contra o canto de uma parede. Bem quietinha e, aparentemente, muito desconfiada, pois ela encara a pessoa que faz a filmagem.

Um segundo vídeo foi feito de dentro do imóvel e mostra quando quatro homens, no quintal da casa, utilizam cordas para laçar e conter a capivara. O roedor não sofreu ferimentos durante o processo e, logo em seguida, foi solto em segurança na natureza.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

