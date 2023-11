Vídeo: briga de mulheres na região viraliza na internet

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp de Marilândia do Sul e da região mostra uma confusão generalizada, onde duas mulheres brigam violentamente. (Veja o vídeo abaixo)

Nas imagens, é possível ver que uma das mulheres segura a outra pelo cabelo, enquanto a agride violentamente. Uma terceira mulher também aparece no vídeo, com uma garrafa em mãos, mas não chega a participar das agressões. Ela entrou em contato com a redação do TNOnline e informou que, quando chegou no local, a briga já acontecia há tempos. "Eu tirei a garrafa e o capacete das mãos delas para não acontecer o pior e apartei a briga", contou.

Na sequência, a mulher que era segurada pelos cabelos cai no chão e passa a ser agredida com chutes pela rival. Em seguida, a mulher que apanhava consegue se levantar, mas acaba sendo jogada ao chão novamente pela outra mulher.

Ainda é possível ver nas imagens que várias pessoas acompanhavam a confusão, sem intervir na situação. Testemunhas relataram ainda que a motivação da briga poderia ser um homem, que ambas as mulheres teriam relacionamento.

A Polícia Militar (PM) de Marilândia do Sul informou que não houve registro de boletim de ocorrência por nenhuma das partes envolvidas, e que nenhuma viatura foi acionada para atender a essa ocorrência de vias de fato.

O delegado Felipe Rodrigues, da Delegacia de Marilândia do Sul, informou que por parte da Polícia Civil também não houve nenhum registro de ocorrência, e que também nenhuma investigação foi aberta sobre o caso.

