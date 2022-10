Vídeo: Bolsonaristas organizam bloqueio na PR-466, no Vale do Ivaí

Da Redação

A ideia do movimento, que ainda está sendo articulado, é fazer o bloqueio total da rodovia na tarde desta segunda-feira (31)

Um grupo de caminhoneiros começou um bloqueio na PR-466, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. A ideia do movimento, que ainda está sendo articulado, é fazer o bloqueio total da rodovia na tarde desta segunda-feira (31), com o esperado reforço de maquinário agrícola de produtores rurais e empresas do agronegócio da cidade.

A PR-466, uma das mais importantes ligações entre as regiões Sul e Norte do Estado, na porção central do Paraná, foi parcialmente bloqueada no meio da manhã desta segunda (31). Um grupo de caminhoneiros se colocou nas margens da rodovia e improvisou uma barreira, ateando fogo em paus e pneus.

A Polícia Militar de Jardim Alegre deslocou uma equipe para o local, em reforço a uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, do posto de Porto Ubá, para manter a ordem e assegurar que não haja bloqueio total da pista.

Nas primeiras horas do movimento, ainda sem o apoio de maquinário agrícola, o trânsito de veículos leves e de alguns caminhões estava sendo desviado pelas laterais da pista, na rotatória.

Em conversa com a equipe de reportagem do TNOnline, os responsáveis pela mobilização prometem reter o tráfego de veículos pesados e alguns falam, ainda, em bloqueio total do trânsito assim que acontecer a chegada dos esperados reforços de caminhões e tratores.

