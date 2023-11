Vídeo: Acidente entre carro e caminhão deixa vítima em estado grave

Um grave acidente de trânsito foi registrado em Jandaia do Sul (PR) na manhã desta quinta-feira (23) na rodovia BR-376, no trevo de acesso à cidade, na saída para Cambira.

A colisão envolveu uma carreta do tipo baú e um Ford EcoSport. Informações iniciais davam conta de que as duas pessoas ocupantes do carro ficaram presas entre as ferragens, mas quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, apenas uma das vítimas permanecia dentro do carro. As duas vítimas eram um homem e uma mulher, que seriam do Mato Grosso do Sul e são casados.

Equipes do Samu, do Siate, Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Jandaia do Sul estiveram no local do acidente e chovia bastante no momento da ocorrência.

Uma unidade avançada do Samu de Apucarana também foi acionada para atendimento médico do homem, que estava no banco de passageiro. O estado de saúde do passageiro é considerado grave. O trânsito na BR-376 ficou com lentidão nos dois sentidos durante várias horas.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente foi uma colisão lateral. "Enquanto a motorista fazia a conversão no trevo de acesso, acabou sendo colhida pelo caminhão", frisa o subtenente Camilo.

As vítimas do acidente foram encaminhadas ao Hospital da Providência de Apucarana.

