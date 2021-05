Vice-prefeito Marcelo Reis assume Prefeitura de Ivaiporã

Continua após publicidade

Com a licença de Luiz Carlos Gil (PSD) por 35 dias para resolver assuntos de ordem pessoal, o vice-prefeito Marcelo Reis (PTB) assumiu interinamente a prefeitura de Ivaiporã nesta segunda-feira (31). A transmissão de posse aconteceu às 11 horas na Câmara de Vereadores de Ivaiporã, em reunião presidida pela presidente Gertrudes Bernardy.

Marcelo Rei destacou que seguirá os trabalhos normais na Prefeitura, já que vem atuando junto com o prefeito no dia a dia. “Vamos dar continuidade a todos os projetos. Projetos que nós iniciamos logo após vencermos as eleições, dar continuidade junto ao Governo Federal e Estadual para que não se perca um dia, 35 dias de licença do prefeito Gil, serão 35 dias de intenso trabalho. E esse trabalho não é só do Marcelo, é de todo os secretários, de todos os servidores públicos, para que Ivaiporã avance para o desenvolvimento e crescimento, que todos os munícipes pretendem e esperam da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis”.

Carlos Gil, destacou as qualidades de Marcelo Reis, e disse que a prefeitura está em boas mãos neste período. “Um grande parceiro, começamos na política juntos em 2012. Um baita companheiro, muito competente, capaz, está inteirado do dia a dia da administração, é um vice presente. Como eu falava na campanha, Ivaiporã vai ter dois prefeitos, na prática isso já vem acontecendo. Eu confio muito no Marcelo, e saio com a maior tranquilidade. Ele está com gás e vai trabalhar muito nesses próximos 35 dias”.

Com relação ao afastamento, Carlos Gil, disse o pedido de licença é para tratar de negócios particulares. “A minha vontade era ter saído candidato a vice. Mas, pela pressão de companheiros e população, acabei saindo candidato e não estava tão preparado. Então desde agosto, muitas coisas minhas fui deixando de lado, e tenho que colocar em ordem agora, e esses 35 dias é para isso”, completou Carlos Gil.

tnonline

Confira a entrevista com Marcelo Reis

tnonline