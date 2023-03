Vice-prefeito de Jandaia lamenta tragédia envolvendo alunos da Apae

Da Redação

Acidente causou duas mortes na manhã desta quinta-feira (9)

O vice-prefeito de Jandaia do Sul, Dionísio Costa Alves, conhecido também como Fifa, também é diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), e lamenta a tragédia envolvendo alunos da entidade.

“Já choramos e lamentamos muito o que ocorreu. Você fica sem estrutura em um momento como esse. Estamos fazendo a lista de ocupantes, que no total somam 26 pessoas. Quase todo mundo ficou ferido e duas pessoas morreram. Estamos buscando forças onde não existe”, comenta.

Sobre o motorista, Fifa diz que ele não sofreu ferimentos. No entanto, precisou ser hospitalizado por estar em estado de choque. “Em uma situação como esta, ele entrou em estado de choque e precisou ser levado para o hospital. No entanto, não sofreu ferimentos graves”, esclarece.

Segundo o vice-prefeito, o local não tem histórico de acidentes entre trem e veículos. "Ao contrário do cruzamento na entrada da cidade, este local onde ocorreu o acidente não tem histórico de acidentes até o momento, apesar de ter grande movimentação. No outro local, pedimos que a Rumo tomasse providência, e eles simplesmente colocaram cones e um guarda", explica.

De acordo com a assessoria de gabinete do prefeito de Jandaia do Sul, o prefeito Lauro Júnior, esteve no local assim que soube do acidente e auxilia famílias das vítimas.

