Vice Marcelo Reis comanda a Prefeitura de Ivaiporã; veja

Desde o início deste ano a Prefeitura de Ivaiporã vem sendo comandada interinamente pelo vice-prefeito Marcelo Reis (PTB). O prefeito Carlos Gil (PSD) se encontra de férias e no mês de fevereiro estará de licença sem remuneração para tratar de assuntos pessoais. O prefeito em exercício fica no cargo até o dia 28 de fevereiro.

Marcelo Reis diz que os trabalhos segue em continuidade as realizações do trabalho que vem sendo desenvolvido. “Na verdade quando estávamos no período eleitoral, nós dizíamos para toda a população, Ivaiporã terá dois prefeitos. E isso vem sendo feito de forma contínua. No ano passado, tivemos vários momentos que passaram por isso, e agora no mês de janeiro e fevereiro também será dessa forma. Mas, sempre com os objetivos essenciais que é melhorar nossa cidade”.

Ele também destacou o trabalho no primeiro ano da gestão Carlos Gil e da expectativa pata 2.022. “Ano passado foi um ano muito bom para a administração municipal, conseguimos executar diversas propostas que tínhamos no nosso plano de governo, que é a nossa meta, a nossa diretriz. Foi a partir do nosso plano de governo, que a população confiou no Marcelo, confiou no Gil, e nós praticamente estamos juntos todos os dias junto. Hoje tenho o gabinete aqui na Prefeitura e é por isso, que podemos nos dar ao luxo de dizer que Ivaiporã realmente tem dois prefeitos. Para este ano temos excelentes expectativas, temos obras grandes para começar, fruto do trabalho desenvolvido no primeiro ano da gestão”, disse Marcelo Reis.

Apesar das férias do prefeito Carlos Gil, o prefeito em exercício diz que o contato é frequente. “No próximo dia 15 ou 16, por exemplo, já temos uma reunião com ele. Para conversarmos sobre diversas coisas. Aquilo que senti nesses 15 dias, aquilo que ele finalizou no fim do ano e o que pretendemos alcançar que será sempre o melhor para Ivaiporã”.

