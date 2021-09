Viatura do IML que retornava de acidente bate em carroça

Da Redação

A viatura retornava de acidente em Nova Tebas com dois corpos

A viatura do Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, no norte do Paraná, que retornava de um acidente na PR-460, em Nova Tebas, com dois corpos, acabou se envolvendo em uma acidente com uma carroça. A batida foi por volta das 23h50, desta terça-feira (22), na altura do KM 622, na rodovia PR-466, entre Manoel Ribas e Ivaiporã.

Socorristas do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã que estavam atrás da viatura atenderam o carroceiro de 63 anos, que teve ferimentos considerado graves. Ele foi encaminhado para o Hospital de Ivaiporã.

Segundo o motorista da viatura, sargento Luiz Antônio Carneiro, 59 anos, Policial Rodoviário da reserva, a carroça estava sobre a pista de rolamento. “Infelizmente, não teve jeito de evitar o acidente, e vim a colidir na lateral da carroça”.

Apesar dos danos no veículo, a viatura conseguiu retornar com os corpos ao IML de Ivaiporã.