Da Redação

Batida foi no cruzamento da Av. Paraná esquina com a Av. Aparício Cardoso Bitencourt.

Na manhã de sábado (25), uma viatura da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) se envolveu em acidente de trânsito, no cruzamento da Av. Paraná esquina com a Av. Aparício Cardoso Bitencourt.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe se deslocava para atender uma ocorrência e no cruzamento ao cruzar o semáforo acabou colidindo com um GM Onix, causando apenas danos materiais em ambos os veículos.