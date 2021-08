Viatura da 6ª CIPM de Ivaiporã capota na Rodovia do Milho

Da Redação

Um acidente foi registrado na manhã desde domingo (1º ) na Rodovia do Milho, em Novo Itacolomi com uma viatura Pajero Dakar, da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar ( 6ª CIPM) de Ivaiporã.

continua após publicidade .

A viatura capotou em uma curva nas proximidades da lanchonete conhecida como ‘Risca Faca'. Chovia na região no momento do capotamento.

Quatro policiais estavam na viatura, que retornava de Apucarana para Ivaiporã. Todos com ferimentos, mas passam bem. A princípio o motorista foi o que mais se feriu, ele teve cortes no rosto, mas sem risco de perder a vida.

continua após publicidade .

Atenderam a ocorrência o Corpo de Bombeiros de Apucarana, a equipe da Saúde Municipal de Novo Itacolomi e a Polícia Rodoviária do Posto do Porto Ubá, em Lidianópolis.

Com informações do Blog do Berimbau / Fotos: Luan da LL Divulgações.