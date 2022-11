Viapar fecha acesso à estrada do Barro Preto a partir desta terça (29)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa (Google street) do acesso à estrada Barro Preto (dir.), no trevo da BR 376, saída para Mandaguari

O acesso à estrada Barro Preto, pela BR 376, próximo ao km 216, em Jandaia do Sul, vai ser interditado a partir desta terça-feira (29), segundo informações da Viapar. A interdição do trecho se dá por conta das obras de implantação do contorno de Jandaia.

continua após publicidade .

A Viapar vem reforçando as informações sobre a interdição desde o fim de semana, explicando que isso faz parte do projeto aprovado e é “indispensável para a continuidade das obras”.

LEIA MAIS: Antiga estação ferroviária de Jandaia do Sul vai virar área de lazer

continua após publicidade .

A concessionária informa, ainda, que para acessar a estrada Barro Preto e imediações, os motoristas devem seguir pela BR 376, no sentido Mandaguari, por mais 900 metros, até o primeiro acesso ao Parque Industrial Domingos Massa, na rua João Ortega Sanches, no km 216 da BR 376.



Já para o acesso ao centro de Jandaia do Sul, a Viapar informa que será dada opção aos veículos “leves” através da Rua Anibal Boldrin, que funcionará em sentido único bairro-centro. Já os veículos “pesados” devem seguir pelo Parque Industrial Domingos Massa e acessar a BR-376.

A Viapar informou, ainda, que implantará toda sinalização necessária para a segurança dos motoristas. Em nota, a empresa também agradece “a compreensão da população diante do inevitável transtorno”, justificando a medida.

Siga o TNOnline no Google News