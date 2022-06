Vereadores do Vale do Ivaí se reúnem para retomar atividades da Acavi

Da Redação

A Associação de Câmaras Municipais de Vereadores do Vale do Ivaí (Acavi) está de volta. Pelo menos esse é o discurso de vereadores e lideranças políticas, que participaram de uma reunião na manhã desta sexta-feira, em Apucarana, convocada para debater a reorganização da entidade, que há anos foi desarticulada.

A vereadora e presidente da Câmara Municipal de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy é uma das principais articuladoras da retomada de atividades da Acavi. Nos últimos dias ela conversou com todos os presidentes de Câmaras no Vale do Ivaí, convidando para a reunião. “Mesmo quem não pode estar aqui nessa reunião já manifestou apoio e disse que vai participar”, comemora.

A vereadora diz que a ideia de retomar as atividades da Acavi surgiu dentro da própria Amuvi, a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, presidida pelo prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil. “Hoje estamos tentando formar uma diretoria provisória para fazer a entidade andar novamente”, diz Gertrudes. Para ela, a associação pode contribuir muito com os mandatos dos vereadores, a partir das trocas de experiência, melhorando o desempenho do Legislativo nas cidades. “Vamos fazer da Acavi uma grande associação no Paraná e queremos andar junto com a Amuvi para fortalecer ações políticas e trazer mais projetos para todo o Vale do Ivai”, disse.

Mauro Bertoli, vereador de Apucarana e ex-presidente da Acavi, comemora. “A Acavi está de volta”, garante. ‘Vamos reerguer a entidade, vamos integrar as ações dos mais de 200 vereadores de nossas 26 cidades”, diz. Ele destaca que os vereadores precisam ser mais valorizados, uma vez que são os políticos que estão sempre mais próximos da população, conhecendo melhor a realidade dos bairros e dos distritos. “Juntos, vamos dar mais força política para o Vale do Ivaí”, afirma.

O presidente da União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar), Frederico Freitag, que é vereador em Peabiru, também participou da reunião visando a reorganização da Acavi. Para os trabalhos, ele também trouxe o assessor jurídico da entidade, Paulo Guedes, para agilizar os processos burocráticos de retomada da entidade.

Frederico Freitag explica que mobilizar os vereadores participar da reativação da entidade “é fortalecer a microrregião, em suas lutas políticas”. Para ele, as entidades de vereadores são fundamentais para ajudar na qualificação dos mandatos, uma vez que não há exigências de cursos e diplomas para ser vereador. “Então ajudamos compartilhando informações, promovendo ciclos de formação, para capacitação dos vereadores eleitos e ajuda-los no exercício de seus mandatos”, explica. “É importante conhecer bem os processos, o rito legislativo, para se ter mandatos mais efetivos, que façam a diferença para a população. E a união é sem dúvida um caminho mais curto para esse aprendizado”, conclui.

Um dos presentes ao encontro, que aconteceu na sede da Amuvi em Apucarana, foi o vereador Leonardo Belinatti, de Mauá da Serra. Para ele, "é importante fomentar a retomada da Acavi para melhorar a representatividade da região no Estado". Segundo ele, é fundamental que os vereadores de toda a região se unam e façam parte dos esforços para fortalecer a entidade. "O que trouxe todos a essa reunião foi o diálogo, que é a base de tudo. O diálogo é onde tudo começa. Com Amuvi, sem dúvida, teremos bons resultados para a região", diz.