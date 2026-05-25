Vereadores destinam emendas para exames e consultas em Ivaiporã

Vereadores da base do governo em Ivaiporã anunciaram nesta segunda-feira (25) a destinação de mais de R$ 700 mil em emendas impositivas para reforçar os atendimentos da saúde pública no município. Os recursos devem ser usados principalmente para exames e consultas especializadas, reduzindo filas reprimidas na rede municipal.

O anúncio ocorreu durante cerimônia no Centro Cultural Olívia Hauptmann, com a presença de vereadores, secretários municipais e representantes da saúde. As indicações das emendas foram feitas pelo presidente da Câmara, Ilson Gagliano (PSD), e pelos vereadores Emerson Bertotti (PSD), Levi Carteiro (MDB), Careca (PSD), Ailton Stipp (MDB), Sergio Pindaúva (PL) e Rodrigo Cordeiro (Republicanos).

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Segundo Ilson Gagliano, os vereadores decidiram priorizar a saúde após análise das principais demandas do município e da capacidade das entidades aptas a receber os recursos. “Entendemos que investir na saúde pública é atender uma das necessidades mais urgentes da população. Esses recursos vão ajudar diretamente na realização de exames e consultas, reduzindo filas e ampliando o acesso da comunidade aos atendimentos especializados”, afirmou o presidente da Câmara.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, o valor deve ser encaminhado ao consórcio responsável pelos atendimentos especializados e poderá garantir cerca de três meses de consultas e exames para a população. “São vereadores que entenderam a necessidade da população e decidiram investir em exames e consultas, que é o que as pessoas mais precisam hoje”, declarou.

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Durante o evento, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil (PSD), agradeceu aos vereadores pela destinação das emendas e também citou recursos enviados pelo deputado federal Sérgio Souza (MDB) para a saúde do município. Segundo o prefeito, o parlamentar destinou R$ 2,5 milhões para a saúde municipal e mais R$ 1,5 milhão para o AME, voltado à compra de equipamentos.

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Carlos Gil também apresentou dados de uma pesquisa de satisfação realizada pela administração municipal. Segundo ele, a avaliação positiva da saúde pública, considerada “boa” ou “ótima”, subiu de 34,21% em 2022 para 63,75% atualmente.

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De acordo com o prefeito, somando as avaliações “boa”, “ótima” e “regular”, o índice de aprovação da saúde municipal chegou a 89%. “Hoje vemos pessoas elogiando a saúde de Ivaiporã, dizendo que são bem atendidas, fazem exames e recebem acompanhamento. Sabemos que ainda há desafios, mas esses números mostram que estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando para ampliar e melhorar cada vez mais os serviços oferecidos à população”, afirmou Carlos Gil.

Ao final da cerimônia, a vice-prefeita Gertrudes Bernardy (MDB) destacou a importância da união entre Câmara e Prefeitura para ampliar os investimentos na saúde pública.

“Quando os poderes trabalham em sintonia, quem ganha é a população. Investir em saúde é garantir dignidade, cuidado e mais qualidade de vida para as famílias de Ivaiporã”, afirmou a vice-prefeita.