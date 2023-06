Vereadores de município da região aumentam próprios salários em 40%

Município de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, tem pouco mais de 3 mil habitantes

Os vereadores do município de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, Paraná, votaram e aprovaram, em sessão realizada no último dia 05 de junho, o aumento dos próprios salários em cerca de 40%. A partir da próxima legislatura (de 2025 a 2028), os 09 vereadores da cidade, com pouco mais de 3 mil habitantes, passarão a receber salário de R$ 5.000,00. Hoje, eles recebem R$ 3.600, 00 por mês.

A votação foi apertada, com 4 votos a favor e 4 votos contrários. O presidente da Câmara, Cristiano Prestes Macedo, foi quem desempatou a votação aprovando a proposta do aumento, apresentada pela Mesa Diretora da casa de leis. De acordo com ele, os salários dos vereadores estavam defasados e sem aumentos desde 2017.

"Trabalhamos com o mesmo valor de salários desde 2017, um valor defasado que não acompanhou o aumento das coisas, como alimentação e combustíveis. Nós não temos verbas de gabinete, nem assessores, e todos os atendimentos que fazemos para a população, fazemos por conta, utilizando nossos próprios veículos. É importante deixar claro que não aumentamos os nossos salários agora, nossa votação foi para a próxima legislatura, podemos estar aqui ou não. É a população quem vai avaliar e decidir", declarou o presidente da Câmara.

Votaram a favor do aumento os vereadores Greicieli dos Santos Silva, Valdecir Martins, José Lourenço dos Santos e Sovelth Cardoso. Já os vereadores Altamiro de Oliveira, Edson Calixto de Andrade, Luiz Aparecido Moreira e Osmar Batista dos Santos Neto votaram contra a proposta.

