Vereadores de Jardim Alegre entregam Moção de Aplausos

Na última reunião ordinária do legislativo de Jardim Alegre, na segunda-feira (14), os vereadores realizaram a entrega de certificados de Moção de Aplausos. Os decretos legislativos com as moções foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores, reconhecendo personalidades e profissionais que se destacaram em suas atividades.

Foram agraciados com a homenagem o professor Valber Vinícius França Clarimundo e o médico Floriano Carlos Gomes Vasconcelos. Ambos, foram indicados pelos vereadores Beto Rohling (Cidadania) e Rubens Vanderlei de Castro (Cidadania), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade jardim-alegrense.

Professor Valber, iniciou sua carreira na educação no ano de 2005 em Jardim Alegre, trabalhando no Colégio Estadual Cristóvão Colombo e Colégio Estadual do Campo Cora Coralina. Desde 2019 é o chefe do Núcleo Regional de Educação, e dentre os diversos benefícios a educação do município, oportunizou a consulta pública à comunidade para inserção de um Colégio Cívico Militar, o que resultou em sua implantação em 2021.

“É com muita alegria que recebo essa Moção de Aplauso e agradeço muito pelo reconhecimento. Tudo que a gente faz é com amor, carinho e pensando na população”, destacou Valber.

O médico Dr. Floriano chegou em Jardim Alegre há 42 anos Nos primeiros anos prestando serviço ao Hospital do Dr. José Ortega Vasques. Sendo depois admitido na Saúde de Jardim Alegre, onde se aposentou em 31 de dezembro de 2021. Recebeu o reconhecimento pela aposentadoria e pelo profissionalismo ao trabalho dedicado em salvar vidas.

“Eu não acredito em destino, acredito em escolhas. As consequências que acontecem nas nossas vidas são resultados dessas escolhas. E essa escolha que eu fiz é como se fosse um casamento. Eu escolhi Jardim Alegre, e Jardim Alegre me escolheu, me acolheu. O resultado dessa escolha é essa homenagem que estou recebendo 42 anos depois. Obrigado pela homenagem, e espero continuar fazendo as escolhas certas, para que continuemos tendo momentos felizes como esse aqui”, completou Dr. Floriano.