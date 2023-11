Vereadores de Ivaiporã votam projeto que institui o ‘Dia do Nascituro’

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã votará na próxima segunda-feira (20) o projeto de lei de iniciativa popular que propõe a criação do Dia Municipal do Nascituro e da Semana de Defesa e Promoção da Vida no município.

continua após publicidade

O termo “nascituro” refere-se ao ser humano concebido, mas ainda não nascido, que está no ventre da mãe. O projeto é uma iniciativa do Conselho Paroquial da Santíssima Mãe de Deus, com o apoio das demais paróquias da cidade, do Distrito de Jacutinga e das igrejas evangélicas. Mais de 1,2 mil eleitores assinaram o projeto.

- LEIA MAIS: Durante abordagem jovem fica só de cueca e é detido por desobediência

continua após publicidade

Um projeto de iniciativa popular é uma proposta de lei apresentada à legislatura pelos cidadãos, e não pelos representantes eleitos. Este tipo de iniciativa permite que os cidadãos proponham diretamente leis, desde que se recolha assinaturas (pelo menos 5% dos eleitores) em apoio à proposta.

De acordo com a proposta, o Dia Municipal do Nascituro será comemorado anualmente em 8 de outubro, e a Semana de Defesa e Promoção da Vida ocorrerá na semana que antecede a data.

“Durante esse período, estão previstas atividades como palestras, campanhas e ações educativas para conscientizar a comunidade sobre a importância da defesa da vida desde a concepção”, explicou o presidente do legislativo Edivaldo Aparecido Montanheri, o Sabão.

continua após publicidade

O projeto já foi aprovado em todas as comissões e seguirá para votação dos vereadores na segunda-feira. “Existe o consenso dos vereadores e o projeto deverá ser aprovado por unanimidade”, assinalou Sabão.

Após a reunião ordinária, será realizada uma reunião extraordinária para a aprovação final do projeto. O presidente Sabão também parabenizou as pessoas que tiveram a iniciativa de propor e as que assinaram o projeto, destacando que é uma proposta a favor da vida.

Siga o TNOnline no Google News