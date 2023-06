Vereadores de Ivaiporã realizam sessão no distrito de Santa Bárbara

Sessão itinerante deste mês de junho, a segunda realizada pelo legislativo, aconteceu no distrito de Santa Bárbara

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã realizou na segunda-feira (05-06), a sessão ordinária fora da sua sede.

A sessão itinerante deste mês de junho, a segunda realizada pelo legislativo, aconteceu no distrito de Santa Bárbara no salão distrital e contou com a participação de centenas de pessoas da comunidade.

A sessão itinerante segue o mesmo rito de uma sessão ordinária no plenário do legislativo municipal.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri, o Sabão, o objetivo das sessões itinerantes é a aproximação da população com poder legislativo, visando prestar melhor atendimento aos munícipes.

Na ocasião os vereadores apresentam diversas indicações solicitando melhorias, que posteriormente serão encaminhadas ao prefeito municipal.

“Com a sessão itinerante ouvimos de perto as demandas, e podemos ver os principais problemas. Com isso, temos condições para intermediar os reais interesses da população perante o Poder Executivo Municipal. Isso também contribui para conscientizar as pessoas sobre a importância de sua participação política”, enfatizou Sabão.

A próxima sessão itinerante da Câmara de Vereadores foi marcada para o distrito de Alto Porã com início às 19 horas.

