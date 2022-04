Vereadores de Grandes Rios aprovam projeto do 13º. salário

Da Redação

Sessão da Câmara foi realizada na noite desta segunda-feira (25), quando os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de lei

A Câmara Municipal de Grandes Rios aprovou, em votação final, na noite desta segunda-feira (25), o projeto de lei que cria o décimo terceiro salário para vereadores, vice-prefeito e prefeito. A medida passa a valer apenas para a próxima Legislatura, em 2025. Novamente, a votação foi sete votos favoráveis e um contrário, do vereador Ambrósio Casagrande Júnior (PSD), mesmo resultado da primeira votação. Agora, o projeto de lei segue para a sanção do prefeito Antônio Ribeiro da Silva.

continua após publicidade .

O assunto, cercado de polêmicas, de acordo com o presidente da Câmara, Paulo Sérgio Ferreira Machado (PSB) é uma medida legal que atende as necessidades dos vereadores em pequenos municípios. Ele diz que projeto semelhante já foi criado em muitas cidades.

Em Grandes Rios, o subsídio do vereador está hoje em R$ 2.780 bruto ou R$ 2.433, já com os descontos em folha de pagamento. O presidente do Legislativo recebe R$ 2.817 livres.

continua após publicidade .

O presidente da Câmara de Grandes Rios informa ainda que nos próximos dias deve colocar na pauta de votação projeto de lei que eleva o salário do prefeito, que hoje está em torno de R$ 9,8 mil. Segundo ele, esta é uma recomendação do próprio Ministério Público, já que o Município não pode contratar médicos para atender à população com salários acima do que ganha o prefeito e isso tem trazido muitas dificuldades para a saúde pública.