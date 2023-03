Vereadores conquistam R$ 1,8 mi para melhoria de via em Ivaiporã

Da Redação

Alexandre Curi, Josane e Nando Dorta

Em parceria com deputado, Alexandre Curi (PSD), os vereadores Nando Dorta (PRB) e Josane Disner (Republicanos) conseguiram uma emenda já aprovada no valor R$1.829.000,00 para Ivaiporã.

O recurso será utilizado na pavimentação, alargamento da via e ponte, e ainda implantação de galerias pluviais, no trecho (rodovia PR-461) entre a Rua Três Marias, a partir da Av. Maranhão (próximo ao bairro Santa Terezinha) até o Jardim Porã.

O projeto prevê ainda arborização, acessibilidade, sinalização vertical e horizontal, além de iluminação de LED. Um sonho antigo da comunidade, obra de infraestrutura que vai proporcionar mais qualidade de vida à população, valorizando ainda mais as propriedades dos moradores.

“Quero parabenizar os vereadores Nando e Josane pelo trabalho que estão desenvolvendo, com muita seriedade e determinação em prol de Ivaiporã, e a administração Carlos Gil e sua equipe pelo empenho para este projeto acontecer”, disse o deputado estadual Alexandre Curi.

Os vereadores agradecem o Prefeito Carlos Gil (PSD) e a equipe do setor de engenharia por fornecer o projeto e também o empenho do deputado Alexandre Curi na disponibilização do recurso.

