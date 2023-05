Vereadores aprovam contas do prefeito Carlos Gil referentes 2021

Da Redação

Carlos Gil, prefeito de Ivaiporã

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã aprovou o Decreto Legislativo 4/2023 referente à aprovação do exercício financeiro de 2021 do prefeito Carlos Gil – sem ressalvas, após análise da Comissão de Finanças e Orçamento. A aprovação das contas é mais um reconhecimento da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis pelos esforços em manter a transparência no uso dos recursos públicos.

O Artigo 1º adota o Acórdão de Parecer Prévio 356/2022 – Segunda Câmara, referente ao Processo 216740/22 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, que julga pela regularidade das contas do prefeito Carlos Gil.

O Decreto Legislativo 4/2023 reflete a boa gestão do prefeito Carlos Gil ao apresentar contas claras, sem irregularidades e cumprindo todas as normas e exigências contábeis. Esta aprovação é resultado da dedicação e comprometimento da gestão para com a população ao buscar uma administração pública transparente e eficiente.

Desde o início da gestão, Carlos Gil e Marcelo Reis tem mostrado um compromisso inegável com a transparência, o que se reflete na alimentação constante do Portal da Transparência com as informações atualizadas e disponíveis aos cidadãos de Ivaiporã. A aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 4/2023 é mais uma prova.

A população de Ivaiporã pode se sentir contemplada por ter uma gestão que está comprometida com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A administração Carlos Gil e Marcelo Reis busca sempre estar alinhada com as obrigações fiscais e legais, visando entregar serviços públicos de qualidade e sempre zelar pela transparência na gestão dos recursos públicos.

Com a aprovação do Decreto Legislativo 4/2023, Ivaiporã confirma que está no rumo certo e que a administração pública está cumprindo o papel de servir com eficiência e transparência.

