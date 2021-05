Vereadores acompanham obras na PR-170

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O presidente da Câmara Municipal de Novo Itacolomi, junto com os vereadores acompanharam na manhã desta sexta-feira (14), o recapeamento asfáltico na PR-170 Rodovia do Milho.

A obra é executada em frente ao Parque de Exposições, de Novo Itacolomi, sentido Apucarana. O recapeamento é realizado através do Governo do Estado, conforme o pedido dos Vereadores, no ano de 2019, ao Secretário Sandro Alex.

De acordo com o Presidente, “A visita foi para fiscalizar o belíssimo trabalho. Realizamos esta visita, acompanhados dos nossos amigos de trabalho, para identificar como podemos estabelecer uma forma de atuar em conjunto com a Câmara Municipal e com a população de Novo Itacolomi”, disse.