Vereadora Gertrudes assume direção do MDB em Ivaiporã

Continua após publicidade

A presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy foi eleita no sábado (8) presidente municipal do Diretório do MDB, ela também faz parte da executiva da comissão provisória estadual.

A eleição que aconteceu no salão nobre da Câmara de Vereadores contou com a participação do presidente da comissão provisória do MDB no Paraná, deputado Federal Sergio Souza (MDB) e do prefeito Carlos Gil (PSD), que foi convidado a compor a mesa de honra.

Gertrudes Bernardy agradeceu a confiança e afirmou que a princípio, o objetivo é trabalhar para fortalecer a base. “É uma honra assumir esse desafio. No momento, vamos trabalhar a base e angariarmos mais filiados, fortalecendo o partido para termos candidaturas viáveis em 2022 na majoritária e proporcional”, disse.

O prefeito de Ivaiporã Carlos Gil parabenizou a nova presidente municipal do MDB. “A Gertrudes também está na executiva estadual, e é uma das primeiras vezes que Ivaiporã tem um representante nesse nível no partido, o que demonstra o carinho que o presidente do partido tem com a nossa cidade”,

Além da convenção municipal, o MDB realizou também a primeira convenção regional do Paraná, sob o novo comando da comissão provisória, que tem como presidente o deputado federal, Sérgio Souza.

“Nos últimos anos, houve uma postura no MDB estadual que fez com que as pessoas saíssem do partido, muitas vezes por divergências e perseguições naquele momento. Nós agora assumimos a responsabilidade de reorganizar, não só do ponto de vista de filiações, diretórios municipais, mas, também do interno do MDB, que passa por dificuldades enormes financeiras, e gestão administrativa. Tudo fruto de gestões anteriores, mal organizadas”, disse Sergio Souza.

Também participaram da convenção municipal, ex-governador Orlando Pessuti (MDB), o vice-prefeito Marcelo Reis (PTB), prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller (MDB), que é presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), o ex-presidente da comissão executiva provisória do MDB de Ivaiporã, Josuel Roberto, lideranças municipais e regionais.