Vereadora de Ivaiporã recebe prêmio Luiz Alberto Antônio

O concurso avalia ações de vereadores de diferentes regiões do Paraná no ano de 2021

A presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy (MDB) conquistou prêmio Luiz Alberto Antônio, que avaliou ações de vereadores de diferentes regiões do Paraná no ano de 2021.

O concurso ocorreu durante a programação do 10º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, que teve como tema “Avanços Tecnológicos e Legislativos para o ano de 2022”, entre os dias 7 e 10 de dezembro.

A premiação ocorreu por conta do projeto Circuito Ivaí Adventure, que inclui 210 km de percurso e uma altimetria de 4.505 metros, integrando o Pedala Paraná, que é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte.

Promovido pela União de Vereadores do Paraná (Uvepar) e realizado em Curitiba, o congresso qualifica os vereadores para prestar serviço aos municípios, proporciona conhecer as estruturas governamentais disponíveis, favorece a troca de experiência política e auxilia o exercício do mandato.

A vereadora Gertrudes Bernardy classificou como muito importante a participação 10º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, justificando que ninguém fica mais perto do povo que o vereador. “É quem representa a população no Legislativo e ouve as reinvindicações das comunidades”, defendeu Gertrudes Bernardy que se mostrou muito feliz com a premiação.