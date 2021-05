Vereador teria participado de sessão infectado com covid-19

Continua após publicidade

Um vereador de Cruzmaltina é acusado de presidir sessão da Câmara Municipal, com suspeita de estar infectado pelo novo coronavírus.

De acordo com denúncias, o vereador coletou o material para fazer o exame, mas não aguardou o resultado e participou da sessão na câmara na última segunda-feira (17).

O parlamentar Vlaumir Morador, do (PL), testou positivo na terça-feira (18) para a doença.

"O que podemos esperar dos políticos, que deveriam dar exemplo e fazem, exatamente, ao contrário. Na câmara municipal tem pessoas com mais idade, que possivelmente, correm risco mais altos, caso sejam contaminadas, mas o vereador não pensou em nada, somente no seu ego particular", diz mensagem de um dos denunciantes publicada no Blog do Berimbau.