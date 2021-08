Vereador Sadi Marcondes é sepultado em Ivaiporã

Da Redação

O vereador foi sepultado no final da tarde deste domingo (15), no Cemitério Municipal de Ivaiporã

O corpo do vereador Sadi Marcondes (Republicanos), 59 anos, foi sepultado no final da tarde deste domingo (15), no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

De acordo com a assessoria do vereador, ele faleceu na noite de sábado (14), por volta das 23h40, o vereador já vinha com problemas de saúde. No início da noite sentiu desconforto, procurou o hospital, mas acabou falecendo.

O prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) lamentou a morte do vereador. “Muito triste, pelos relatos que tive, ainda ontem, estava contente confraternizando com os amigos. O que nos resta dizer é que o Sadi foi uma pessoa muito importante para Ivaiporã. Muito ligado as causas da população mais carente, com certeza Deus vai conceder um bom lugar para ele, pela boa pessoa que foi durante toda a sua vida”.

A vereadora Gertrudes Bernardy, presidente da Câmara de Vereadores disse que os ivaiporãenses foram surpreendidos com a notícia que entristeceu a todos. “Mais um grande perda, um grande amigo dentro da Câmara de Vereadores. Só temos que pedir a Deus, que nos de força, a família e aos amigos para superar mais uma perda tão grande”.

A Prefeitura de Ivaiporã e a Câmara de Vereadores decretaram luto oficial por três dias pelo falecimento do vereador.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram o falecimento de Sadi Marcondes.

“É meu amigo... Sadi Marcondes vou sentir muito sua falta. Tudo aqui é passageiro vá em paz meu companheiro!”, postou a vereadora Josane Disner (Republicanos).

“Não acredito até agora que você se foi, acordar com essa triste notícia de que se perdeu um grande amigo assim do nada, você vai fazer muita falta, uma pessoa de um coração que não cabia no peito, sempre disposto a fazer o melhor pelas pessoas, que o Senhor Jesus te receba de braços abertos, brilha muito aí no céu meu amigo”, postou uma amiga.