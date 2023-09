Vereador pede cassação de colega por "excesso de faltas" em Jandaia

Polêmica é o que não falta na Câmara de Jandaia do Sul. O vereador Adenilson Vicente (PL) entrou nesta semana com pedido de cassação do outro vereador João Bósio (União Brasil) alegando que ele já cometeu excesso de faltas consecutivas às sessões neste ano. Adenilson justifica que o pedido é baseado no que estabelece o Regimento Interno da Câmara.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Caixões usados são descartados irregularmente em Jandaia do Sul

O presidente do Legislativo, vereador Cláudio Táparo (PTB), o Claudinho, acatou o pedido, porém frisa que, como se trata de pedido de cassação de um vereador para outro, o denunciante não poderá votar. Assim, terá que convocar o suplente para uma sessão ordinária. Para tanto, ele enviou ofício à Justiça Eleitoral para saber quem é o suplente imediato e convocá-lo para a sessão.

continua após publicidade

Neste ano, também já tramitaram no Legislativo de Jandaia do Sul mais dois pedidos de cassação de vereadores. Um contra o vereador Antônio Tadeu Rocco (Republicanos), feito pelo moradora Lucimar Rodrigues, por suposto uso indevido de recursos públicos que ele teria praticado ainda na função de secretário municipal de Saúde. Outro pedido foi contra o vereador Bruno Cavassani (PSD), protocolado pelo cidadão jandaiense Regis Wendrey Bazan, sob acusação de ter recebido vantagens indevidas de uma pessoa ligada à sua família, quando esta ocupava cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Paraná. Após abertura de comissões especiais de inquérito e análise das denúncias, ambos os pedidos de cassação foram arquivados

Siga o TNOnline no Google News