Vereador é detido em operação contra o tráfico; ele nega envolvimento

Na casa do homem que estava com o vereador a PM encontrou 2,3 kg de maconha

A Polícia Militar (PM), de Ivaiporã, deteve na noite desta segunda-feira (25) o vereador Antônio Vila Real (MDB), 60 anos, durante uma operação contra o tráfico de drogas. O vereador estava com um homem de 28 anos, que já tem passagem por tráfico de drogas e é investigado pela Agência Local de Inteligência da 6ª CIPM. O vereador negou envolvimento em vídeo. Veja abaixo

De acordo com o boletim de ocorrência, o serviço de inteligência recebeu informações de que um homem estaria realizando a venda de maconha em um sítio na região da Água do Coquinho.

Foi intensificado o patrulhamento e, por volta das 23 horas, a equipe policial avistou um Kwid branco se deslocando para o local. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e identificado o motorista, o vereador Vila Real.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso do passageiro 2,2 gramas de maconha e sob o banco que ele estava um tablete de maconha com 14,4 gramas.

Dentro de uma mochila que seria do vereador, os policiais encontraram escondido em um controle remoto uma porção de cocaína, que pesou 700 miligramas.

Nas buscas na propriedade do passageiro foi localizado mais 2,3 kg de maconha, que estava escondida dentro de um galão em uma mata.

O delegado Erlon Ribeiro da Silva, da Polícia Civil de Ivaiporã, afirmou que Vila Real foi conduzido à delegacia por porte de drogas para o consumo pessoal. Foi confeccionado um termo circunstanciado, ele foi ouvido e liberado. O outro abordado ficou detido por tráfico de drogas.

Na manhã desta terça-feira (26), o vereador negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas e disse que a cocaína encontrada na mochila não era dele. Ele divulgou uma nota pública em vídeo acompanhado de um advogado. Veja abaixo:

