Vereador do Vale é alvo de pedido de cassação por divulgação de nudes

Parlamentar teria postado uma imagem obscena em um grupo de mensagens

O vereador e 2º secretário da Câmara Municipal do município de Grandes Rios, no Vale do Ivaí, Welton Santos, mais conhecido como "Mosquito da Loja" (PSC), teve um pedido de cassação do mandato protocolado no último dia 21 de outubro pelo seu suplente José Emílio Picoli, conhecido como "Zicão". O motivo, seria a denúncia de que o parlamentar teria postado uma imagem obscena em um grupo de mensagens, que se espalhou pelas redes sociais da cidade. Welton nega a acusação e afirma que está sendo vítima de uma armação.

O denunciante diz no documento protocolado que “o ato é repugnante e não pode ser tolerado pela sociedade, ainda mais vindo de um vereador, que, por dever de ofício, deve zelar pelos bons costumes”.

Leia o documento na íntegra:

"Recentemente, o denunciado postou foto obscena no aplicativo chamado WhatsApp, onde aparece deitado na cama e manipulando os órgãos genitais, aparentemente na prática de masturbação, conforme documento em anexo. A fotografia foi postada no grupo denominado “Cantinho da Família”, que possui inúmeros integrantes, e, obviamente, provocou imediata repulsa e ojeriza. O ato é repugnante e não pode ser tolerado pela sociedade, ainda mais vindo de um vereador, que, por dever de ofício, deve zelar pelos bons costumes. A situação atrai a responsabilização político-administrativa do denunciado, inclusive eventual aplicação da penalidade de cassação do mandato eletivo".



Em entrevista à reportagem do TNOnline, o vereador alvo da denúncia afirma que é inocente.

“Foi uma armação. Nunca mandei nada. A foto saiu do meu celular, mas acredito que meu telefone deve estar clonado. A imagem que aparece também não é minha. Inclusive, na hora que a foto foi mandada no grupo, eu estava na lanchonete. Isso é uma manipulação política, vou conversar com o jurídico da Câmara e decidir o que fazer. Quem não deve não teme”, diz Welton Santos.

Ainda segundo Santos, a denúncia deve ser lida em plenário no final do próximo mês.

