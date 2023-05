Vereador de Grandes Rios sofre acidente na PR-272,em Faxinal

Da Redação

O vereador foi conduzido ao hospital

A Polícia Militar (PM) de Faxinal foi acionada na noite de quarta-feira (25) para dar apoio a um acidente na PR-272, entre Faxinal e Mauá da Serra, no norte do Paraná.

De acordo com informações de populares, a batida envolveu um Chevrolet Meriva que era conduzida pelo vereador Welton Santos, conhecido Mosquito que teria colidido na traseira de um trator agrícola, porém, o maquinário não se encontrava mais no local.

Conforme o boletim da PM, por volta 19h20 a guarnição recebeu informação de um acidente a aproximadamente cinco quilômetros do município de Faxinal.

O solicitante relatava que a vítima um vereador de Grandes Rios se encontrava deitada no acostamento e o veículo as margens da rodovia acidentado. Na ligação informou ainda que não conseguiria contato com a PRE, e que o sinal no local estava oscilando bastante.

Os policiais se deslocaram para o local, onde realizaram a sinalização e controle do trafego para garantir a integridade física da vítima.

No local também compareceu as equipes da Defesa Civil, Samu e enfermeiros do município, que realizaram os primeiros socorros e conduziram a vítima ao Hospital Municipal

