Vereador de Cambira tem mandato cassado por agressão a servidor público

A votação resultou em seis votos favoráveis à cassação e dois contrários

A Câmara Municipal de Cambira (PR) cassou, na noite desta segunda-feira (03), o mandato do vereador Carlinhos do Sete de Maio (PRD). A decisão foi tomada em sessão plenária após a conclusão do processo administrativo que apurou uma agressão a um servidor público municipal durante o expediente.

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A votação resultou em seis votos favoráveis à cassação e dois contrários. Os vereadores Fininho, Felipe Augusto Sério Zani, Luciana Magon, Márcia, Marcos Rodrigo da Silva e Silvio votaram pela perda do mandato. Já os vereadores Márcio e Paulo votaram contra.

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A Comissão Processante, composta pelos vereadores Felipe, Luciana e Marcos, conduziu a investigação e garantiu o contraditório e a ampla defesa ao parlamentar. Antes da votação, o vereador Carlinhos teve a oportunidade de se manifestar em plenário, mas deixou a sessão antes da deliberação.

O caso teve início em abril, após o vereador agredir um servidor público no pátio do almoxarifado da Prefeitura de Cambira. A vítima registrou boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito. O caso repercutiu em diversos veículos de mídia de todo o Paraná.

Com a cassação, a Câmara deve convocar o suplente conforme a legislação eleitoral. A defesa do vereador cassado não foi localizada para comentar a decisão.